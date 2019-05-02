Випуск новин за 19:00: Замінування вокзалу в Харкові. Пеня за несвоєчасну оплату послуг
У випуску новин за 2 травня станом на 19:00 – в Харкові нова серія мінувань. Невідомі надіслали повідомлення про вибухівку на електронну пошту поліції. Вибухотехніків відправили одразу за двома адресами: на залізничний вокзал та в аеропорт. Тим громадянам, які несвоєчасно платять за комунальні послуги, відтепер будуть нараховувати пеню за кожен день несплати.
Також у випуску:
П'ята річниця кривавих протистоянь в Одесі.
Політв'язень Кремля Роман Сущенко просить розповідати в листах новини з України.
Антимонопольний комітет розслідує можливу змову під час тендеру на реконструкцію столичного мосту.
Джерело: 24 канал
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