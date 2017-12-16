Випуск новин за 19:00: Зайцеве під обстрілами. "Лихоманка" після заяви Трампа

У випуску новин за 16 грудня станом на 19:00 – ситуація в зоні АТО: Зайцеве під обстрілами бойовиків. Близький Схід вже другий тиждень лихоманить, після скандального рішення Дональда Трампа.

Також у випуску: Поліція звернулась до Інтерполу з проханням розшукати учасника смертельної ДТП Петра Димінського. Завтра у Львові урочисто відкриють головну ялинку міста. Закарпаття потерпає від негоди.

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