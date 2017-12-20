Випуск новин за 19:00: Звіт Єврокомісії щодо безвізу. Плани голови ДБР

У випуску новин за 20 грудня станом на 19:00 – у першому звіті Єврокомісії щодо механізму тимчасового припинення безвізових режимів Україну попередили: щоб кордони і надалі були відкритими, потрібно, зокрема, створити Антикорупційний суд. Голова новоутвореного Державного бюро розслідувань презентував план дій відомства на найближчі 5 років.

Також у випуску: Михайло Саакашвілі знову написав листа Порошенку. Його екс-очільник Одеської ОДА сам оприлюднив на своїй сторінці у Facebook. У Мінську домовилися про припинення вогню на період свят і зимових канікул, почнеться воно з опівночі 23 грудня 2017 року за київським часом. Рятувальники та працівники комунальних служб другий день борються з негодою.

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