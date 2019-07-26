Випуск новин за 19:00: Ротація проросійських бойовиків. Безкоштовний тест на гепатит

У випуску новин за 26 липня станом на 19:00 – поки на Донбасі панує хоч відносна, але тиша, терористи влаштували ротацію. Звуки гусиничної техніки, яка прибула на ворожі позиції, чули армійці, що боронять Мар'їнку. Про інфікування Гепатитом С можна дізнатись з допомогою тестування. Сьогодні у 20 містах України можна було безкоштовно зробити експрес-тест вже за 10-15 хвилин дізнатись результат.

Також у випуску: У Солом'янському райсуді Києва йому обирають запобіжний захід екс-очільнику Одеської поліції через контрабанду. Водія, який під дією наркотиків спричинив резонансну смертельну аварію у столиці, відпустили з-під варти. Про це повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

Джерело: 24 канал