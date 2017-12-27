Випуск новин за 20:00: Акція "зустрінемо своїх"
Випуск новин 21:37, 27 грудня 86 Читать новость на русском
У випуску новин за 27 грудня станом на 20:00 – акцію "зустрінемо своїх" активісти та волонтери організували також і в Борисполі.
Також у випуску:
20 телеканалів та 10 радіостанцій – це українське мовлення, яке доступне на окупованих територіях Донбасу та Криму сьогодні.
Експерти низки антикорупційних організацій стверджують: президентський законопроект не відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії.
Перед фатальним наїздом Олена Зайцева таки не брала участі у вуличних перегонах.
Джерело: 24 Канал
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