Випуск новин за 20:00: Богдан подав у відставку. "Тушки" в парламенті
У випуску новин за 1 серпня станом на 20:00 – Андрій Богдан написав заяву на звільнення з посади голови Офісу Президента України. В парламенті формується монобільшість, однак невідомо, чи всі члени "Слуги народу" залишаться вірними своїй партії до кінця і не стануть так званими "тушками".
Також у випуску:
Конфлікт Богдана і Кличка: причини та наслідки.
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Джерело: 24 канал
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