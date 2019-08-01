Випуск новин за 20:00: Богдан подав у відставку. "Тушки" в парламенті

У випуску новин за 1 серпня станом на 20:00 – Андрій Богдан написав заяву на звільнення з посади голови Офісу Президента України. В парламенті формується монобільшість, однак невідомо, чи всі члени "Слуги народу" залишаться вірними своїй партії до кінця і не стануть так званими "тушками".

Також у випуску: Конфлікт Богдана і Кличка: причини та наслідки. 16 вересня відбудуться тристоронні переговори між Україною, РФ та Євросоюзом щодо транзиту газу: що про це відомо.

Джерело: 24 канал