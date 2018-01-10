Випуск новин за 20:00: Деталі загибелі Леха Качинського. Залізнична аварія на Закарпатті

У випуску новин за 10 січня станом на 20:00 – у Польщі оприлюднили сенсаційні результати розслідування загибелі Леха Качинського та його дружини 7 років тому. На Закарпатті вантажний потяг зійшов з рейок.

Також у випуску: На Львівщині сьогодні, 11 січня, блокували одразу три пункти пропуску на українсько-польському кордоні. Вищий трибунал Франції завтра розглядатиме справу про закриття так званого представництва "ДНР", що відкрилось у Марселі торік 1 вересня. Детективи НАБУ завершили розслідування у справі проти одіозного політика Миколи Мартиненка.