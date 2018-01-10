Випуск новин за 20:00: Деталі загибелі Леха Качинського. Залізнична аварія на Закарпатті
Випуск новин 21:06, 10 січня 117 Читать новость на русском
У випуску новин за 10 січня станом на 20:00 – у Польщі оприлюднили сенсаційні результати розслідування загибелі Леха Качинського та його дружини 7 років тому. На Закарпатті вантажний потяг зійшов з рейок.
Також у випуску:
На Львівщині сьогодні, 11 січня, блокували одразу три пункти пропуску на українсько-польському кордоні.
Вищий трибунал Франції завтра розглядатиме справу про закриття так званого представництва "ДНР", що відкрилось у Марселі торік 1 вересня.
Детективи НАБУ завершили розслідування у справі проти одіозного політика Миколи Мартиненка.
Джерело: 24 Канал
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