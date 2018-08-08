Випуск новин за 20:00: ДТП з жертвами у Дніпрі. Скасування держзамовлення на юристів

У випуску новин за 8 серпня станом на 20:00 – біля міста Кам'янське у автобус на великій швидкості влетів легковик, двоє людей загинуло, 13 госпіталізовано. Україна скасувала державне замовлення на юридичні спеціальності заочної форми навчання, оскільки ринок праці перенасичений працівниками цього напряму.

Також у випуску: Сестра Сенцова розповіла про стан Олега. Справа БелТА: у Білорусі обшукують незалежні новинні видання та затримують журналістів. Ситуація на фронті.