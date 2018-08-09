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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 20:00: Фото Сенцова. Вступна кампанія 2018

Випуск новин 8 Читать новость на русском

У випуску новин за 9 серпня станом на 20:00 – з'явилися нові фото Сенцова. Їх опублікувала Денісова. Зображення передала російська уповноважена з прав людини Москалькова і запевнила, що фото зроблені сьогодні. За її словами, Олег може ходити, дивитися телевізор, читає книжки. Виші оприлюднили накази про зарахування студентів на бюджет, у 2018 році близько 60 тисяч бюджетних місць.

Також у випуску:

На Донбасі двоє військових поранені.

В Україні запустили виробництво власних снарядів для артилерії.

Екс-посадовця "Украгазвидобування" Тамразова затримали на хабарі в 200 тисяч доларів.

Теги: Новини України Випуск новин Олег Сенцов Українці в полоні РФ Новини Росії Освіта Міністерство освіти та науки України Новини Києва студенти
Джерело: 24 канал
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