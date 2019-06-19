Випуск новин за 20:00: Імена підозрюваних у трагедії МН17. Нові рейтинги партій

У випуску новин за 19 червня станом на 20:00 – Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів повідомила імена чотирьох осіб, яких офіційно підозрюють у причетності до збиття пасажирського "Боїнга" у червні 2014 року на сході України. На парламентських виборах 2019 року у топ-5 вирвались "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Голос", ВО "Батьківщина" та "Європейська Солідарність".

Також у випуску: Партії "Європейська Солідарність", "Самопоміч", "Батьківщина" та "Слуга народу" юридично оформили своє право на участь у позачергових виборах до парламенту.

Джерело: 24 канал