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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАПАД НА КАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНІ
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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАПАД НА КАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНІ

Випуск новин за 20:00: Катерина Гандзюк у Києві. Російська приватна армія

Випуск новин 14 Читать новость на русском

У випуску новин за 1 серпня станом на 20:00 – Катерина Гандзюк, яку напередодні облили кислотою у Херсоні, терміново доправили до столичної лікарні. Військову компанію Вагнера називають приватною армією Путіна. Вагнер – це командир найманців, яких набирають серед чинних російських вояків і які виконують по світу завдання Кремля.

Також у випуску:

Убивство Сармата: вже затримали підозрюваних та озвучили версії.

У Києві понад 60 людей отруїлися шаурмою, вони купували її в трьох точках біля станцій метро Оболонь, Поштова площа і Дарниця.

Теги: Випуск новин Напад на Катерину Гандзюк в Херсоні Новини Росії Новини Києва Новини Херсона
Джерело: 24 канал
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