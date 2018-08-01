Випуск новин за 20:00: Катерина Гандзюк у Києві. Російська приватна армія
У випуску новин за 1 серпня станом на 20:00 – Катерина Гандзюк, яку напередодні облили кислотою у Херсоні, терміново доправили до столичної лікарні. Військову компанію Вагнера називають приватною армією Путіна. Вагнер – це командир найманців, яких набирають серед чинних російських вояків і які виконують по світу завдання Кремля.
Також у випуску:
Убивство Сармата: вже затримали підозрюваних та озвучили версії.
У Києві понад 60 людей отруїлися шаурмою, вони купували її в трьох точках біля станцій метро Оболонь, Поштова площа і Дарниця.
Джерело: 24 канал
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