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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ

      Випуск новин за 20:00: Коаліція "Слуги народу". Справа проти Окружного адмінсуду

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 липня станом на 20:00 – представник президента в Кабміні Андрій Герус заявив, що партія "Слуга народу" самостійно сформує уряд і коаліцію. НАБУ та Генпрокуратура заявили, що розслідують справу про порушення закону суддями Окружного адміністративного суду Києва. У "Голосі" закликали Зеленського публічно викласти свою позицію та посприяти притягнути винних до відповідальності.

      Також у випуску:

      Як новообрані парламентарі від "Слуги народу" готуються до роботи у Раді.

      Представник Зеленського в Кабміні Герус не виключив, що партія Вакарчука може долучитися до коаліції.

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      Теги: Випуск новин Слуга народу Судді НАБУ ГПУ
      Джерело: 24 канал
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