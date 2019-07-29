Випуск новин за 20:00: Коаліція "Слуги народу". Справа проти Окружного адмінсуду

У випуску новин за 29 липня станом на 20:00 – представник президента в Кабміні Андрій Герус заявив, що партія "Слуга народу" самостійно сформує уряд і коаліцію. НАБУ та Генпрокуратура заявили, що розслідують справу про порушення закону суддями Окружного адміністративного суду Києва. У "Голосі" закликали Зеленського публічно викласти свою позицію та посприяти притягнути винних до відповідальності.

Також у випуску: Як новообрані парламентарі від "Слуги народу" готуються до роботи у Раді. Представник Зеленського в Кабміні Герус не виключив, що партія Вакарчука може долучитися до коаліції.

Джерело: 24 канал