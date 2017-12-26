Випуск новин за 20:00: Крисін і ГПУ. Обмін полоненими
Випуск новин 21:14, 26 грудня 71 Читать новость на русском
У випуску новин за 26 грудня станом на 20:00 – в ГПУ прокоментували рішення Шевченківського суду відпустити підозрюваного у вбивстві журналіста на Майдані Юрія Крисіна. Родичі заручників зустрілись із Президентом. Уже завтра має відбутися обмін полоненими.
Також у випуску:
Опублікували текст президентського законопроекту про Вищий антикорупційний суд.
Як живуть на окупованих територіях показали журналісти російського каналу "Дождь".
З Авакова-молодшого, фігуранта справи "про рюкзаки для Нацгвардії" зняли електронний браслет та повернули закордонний паспорт.
Джерело: 24 Канал
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