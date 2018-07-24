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Випуск новин за 20:00: Листи Сенцова. Отруєння грибами у Києві

Випуск новин 21 Читать новость на русском

У випуску новин за 24 липня станом на 20:00 – в Сенцова кришаться зуби, випадає волосся, болить серце, йому складно рухатись і думати. Режисер активно продовжує працювати над своїми проектами. Це все він описує у своїх листах друзям та рідним. Шестеро людей потрапили до реанімації з гострим отруєнням. Одного хворого вже перевели до стаціонарного відділення. Стан інших п'ятьох – важкий.

Також у випуску:

Операція "Перевізник": правоохоронці перевіряють чи облаштовані маршрутки для перевезення пасажирів.

Ізраїль збив сирійський винищувач російського виробництва.

Прорив дамби в Лаосі: вода знесла 6 селищ. 

Теги: Випуск новин Українці в полоні РФ Олег Сенцов отруєння Новини Києва
Джерело: 24 канал
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