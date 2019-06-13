Випуск новин за 20:00: Мінський процес. Скасування"мажоритарки"

У випуску новин за 13 червня станом на 20:00 – пропозиції учасники Мінського процесу мають надати до 19 червня. Зі слів Кучми, ще необхідно прописати умови дотримання тиші. Серед них – в жодному випадку не відкривати вогонь у відповідь. Баталії щодо скасування "мажоритарки": одні політики стверджують, що Україна потребує голосування за відкритими списками, інші переконані, що це непотрібно.

Також у випуску: Дружина очільника Служби безпеки України Івана Баканова має російське громадянство. Про це повідомили на офіційному сайті СБУ. Якою буде ефективність майбутньої Верховної Ради. Гість студії – політик, посол України в Білорусі (2010 – 2011 роки) Роман Безсмертний.

Джерело: 24 канал