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      Випуск новин за 20:00: Очищення партійних списків. Дата парламентських виборів

      Випуск новин 41 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 червня станом на 20:00 – українське суспільство хоче оновлення влади, хоче бачити в парламенті нові обличчя. Тому політичні партії проводять очищення своїх списків. Парламентські вибори таки будуть достроковими й українці підуть голосувати 21 липня, тому що Конституційний суд дозволив розпустити Раду.

      Також у випуску:

      Український інститут соціальних досліджень імені Яременка спільно з центром "Соціальний моніторинг" назвали п'ять прохідних партій. Лідером залишається партія "Слуга народу".

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      Теги: Конституційний суд Парламентські вибори 2019 Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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