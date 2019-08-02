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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 20:00: Підсумки роботи Луценка. Перші кроки Ради

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 серпня станом на 20:00 – Юрій Луценко є доволі скандальною персоною в українській політиці. На посаді генпрокурора він запам'ятався швидше гучними анонсами підозр і затримань, а не самими затриманнями. Журналісти 24 каналу дізналися, що заборгувала українцям попередня Верховна Рада та які завдання чекають на новообраних депутатів.

      Також у випуску:

      Повідомлення про нібито відставку глави ОП Андрія Богдана підірвало медійний простір напередодні ввечері. Що означало це повідомлення – дізнавалися журналісти 24 каналу.

      Будівельник, журналіст, слюсар, директор ринку, вчитель – це роботи, до яких можуть повернутись старі народні обранці, які не отримали черговий мандат.

      У Трускавці триває інтенсив для майбутніх депутатів. "Слуга народу" провела навчання для тих, хто від партії пройшов у парламент.

      blog_ava
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      Теги: Юрій Луценко Випуск новин Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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