Випуск новин за 20:00: Пікет у Польщі. Купівля російського газу
Випуск новин 21:14, 17 січня 77 Читать новость на русском
У випуску новин за 17 січня станом на 20:00 – у Польщі на пікет вийшли жінки, вони прийшли до Сейму. Жінки виступають проти посилення закону про аборти. Голова правління "Нафтогазу України" Андрій Коболєв повідомив, що Україна знову купуватиме газ у Росії
Також у випуску:
Університети України продовжили канікули до весни.
Бойовики тричі відкривали вогонь у зоні АТО.
У Харкові сталася смертельна ДТП за участю юного мажора.
Джерело: 24 Канал
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