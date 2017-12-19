Випуск новин за 20:00: Ситуація в зоні АТО. Судилища в Криму
Випуск новин 21:07, 19 грудня 103 Читать новость на русском
У випуску новин за 19 грудня станом на 20:00 – за добу бойовики більше двох десятків разів обстріляли українські позиції. У Криму продовжили судити учасників одиночних пікетів, які відбулися у жовтні.
Також у випуску:
Редактор газети "Дзеркало тижня" Сергій Рахманін знайшов у своєму кабінеті пристрій для прослуховування.
Миколай у трамваї, на острові Хортиця і Миколай онлайн. Так сьогодні Чудотворець дивував малечу у різних регіонах України.
Голосування за резолюціюю ООН щодо Криму.
Джерело: 24 Канал
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