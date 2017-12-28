Випуск новин за 20:00: Справа Шуфрича-молодшого. Скандал в міграційній службі

У випуску новин за 28 грудня станом на 20:00 – сину Нестора Шуфрича винесли вирок, йому присудили до року умовного покарання. Апартаменти площею 120 квадратів в елітному житловому комплексі у Києві та Porsche Cayenne – це власність родини чиновниці Державної міграційної служби.

Також у випуску: Відбитки пальців і біометричний контроль: з цього тижня для росіян і громадян ще 69 країн почали працювати нові правила перетину українського кордону. Українець спричинив смертельну ДТП у Німеччині. Історія простого хлопця з надзвичайною долею.

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