Випуск новин за 20:00: Вибух авто депутата. Дві версії вбивства Олешка
У випуску новин за 2 серпня станом на 20:00 – у Кам'янському на Дніпропетровщині вибухнуло авто місцевого депутата Віталія Чернявського. Постраждалий у важкому стані перебуває у лікарні. Поліція розглядає дві головні версії вбивства Віталія Олешка: замовне і побутовий напад.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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