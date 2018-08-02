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ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
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ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Випуск новин за 20:00: Вибух авто депутата. Дві версії вбивства Олешка

Випуск новин 94 Читать новость на русском

У випуску новин за 2 серпня станом на 20:00 – у Кам'янському на Дніпропетровщині вибухнуло авто місцевого депутата Віталія Чернявського. Постраждалий у важкому стані перебуває у лікарні. Поліція розглядає дві головні версії вбивства Віталія Олешка: замовне і побутовий напад.

Також у випуску:

У Одесі невідомі здійснили наїзд вантажівкою на автомобіль членів "Народного руху", поліція кваліфікувала злочин як "замах на вбивство".

Родичі Павла Шеремета, вбитого у 2016 журналіста, поскаржились до суду на Юрія Луценка за бездіяльність.

60 тисяч абітурієнтів отримали рекомендації на державні місця.

Теги: Випуск новин Кримінальні новини Новини Дніпра
Джерело: 24 канал
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