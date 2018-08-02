Випуск новин за 20:00: Вибух авто депутата. Дві версії вбивства Олешка

У випуску новин за 2 серпня станом на 20:00 – у Кам'янському на Дніпропетровщині вибухнуло авто місцевого депутата Віталія Чернявського. Постраждалий у важкому стані перебуває у лікарні. Поліція розглядає дві головні версії вбивства Віталія Олешка: замовне і побутовий напад.

Також у випуску: У Одесі невідомі здійснили наїзд вантажівкою на автомобіль членів "Народного руху", поліція кваліфікувала злочин як "замах на вбивство". Родичі Павла Шеремета, вбитого у 2016 журналіста, поскаржились до суду на Юрія Луценка за бездіяльність. 60 тисяч абітурієнтів отримали рекомендації на державні місця.