22:16
23 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
24°C 10°C
  • п'ятниця
    27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
  • неділя
    30°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Робот Рогозіна. Голі статуї не для РПЦ
Вєсті Кремля
21:52, сьогодні
Вєсті.UA. Юрій Луценко-Поттер. Політичний стриптиз від Ляшка
Вєсті.UA
21:10, сьогодні
Схеми Януковича живуть і процвітають, або Чому за промахи будівельників покарали лікарів
ЦРУ
09:00, 22 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Підприємництво без прикрас
Згадати все
14:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Випуск новин за 20:00: Застава Тамразову. Скандал через пандус у Харкові

Випуск новин 32 Читать новость на русском

У випуску новин за 23 серпня станом на 20:00 – 20 мільйонів гривень застави – таку суму призначив суд екс-заступнику голови правління "Укргазвидобування" Олексію Тамразову. І це – єдина альтернатива його арешту. Сусіди накинулися на члена паралімпійської збірної України з фехтування Анну Пашкову через те, що вона хоче встановити пандус у під'їзді багатоквартирного будинку.

Також у випуску:

У Франції чоловік з ножем накинувся на людей: двоє загинули, ще одна людина отримала поранення.

До Львова на лікування доправили пасажирку автобуса, який днями перекинувся у Польщі.

Нацкомісія прийняла рішення скасувати формулу "Роттердам+", яка регулює ринок енергетики.

Теги: Випуск новин Судді Новини Харкова Скандал
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Ирен Сандлер – история женщины, поступок которой должен послужить примером
сьогодні, 22:01 Ирен Сандлер – история женщины, поступок которой должен послужить примером
Блог Соцмережі
Там дуже багато гетеросексуальних жінок, – інтерв’ю з Тимуром Левчуком про гей-клуби в Україні
сьогодні, 21:02 Там дуже багато гетеросексуальних жінок, – інтерв’ю з Тимуром Левчуком про гей-клуби в Україні
Наталія Печерська
Новий проект правопису: що змінять в українській мові та чому це важливо
сьогодні, 20:01 Новий проект правопису: що змінять в українській мові та чому це важливо
Вето на закон – "вершина идиотизма": почему у Порошенко хотят сорвать сделку с Мировым Банком
сьогодні, 20:00 Вето на закон – "вершина идиотизма": почему у Порошенко хотят сорвать сделку с Мировым Банком
Сергій Фурса
Який смартфон краще купити дитині: поради та конкретні моделі
сьогодні, 19:04 Який смартфон краще купити дитині: поради та конкретні моделі
Випуск новин за 11:00: Вшанування Небесної Сотні. Наслідки обстрілів у зоні АТО
 20 лютого , 12:11
Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
 23 січня , 20:54
Випуск новин 20 травня станом на 16:00
 20 травня 2015 , 16:46
Випуск новин за 16:00: Затримання через сутички на кордоні. Компенсація "Укрзалізниці"
 12 вересня 2017 , 16:51
Випуск новин 21 травня станом на 13:00
 21 травня 2016 , 13:54
Випуск новин за 9:00: Контрабанда на Одеській митниці. Підозрювані у нападі на Гандзюк
 сьогодні , 10:07
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук