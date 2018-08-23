Випуск новин за 20:00: Застава Тамразову. Скандал через пандус у Харкові

У випуску новин за 23 серпня станом на 20:00 – 20 мільйонів гривень застави – таку суму призначив суд екс-заступнику голови правління "Укргазвидобування" Олексію Тамразову. І це – єдина альтернатива його арешту. Сусіди накинулися на члена паралімпійської збірної України з фехтування Анну Пашкову через те, що вона хоче встановити пандус у під'їзді багатоквартирного будинку.

Також у випуску: У Франції чоловік з ножем накинувся на людей: двоє загинули, ще одна людина отримала поранення. До Львова на лікування доправили пасажирку автобуса, який днями перекинувся у Польщі. Нацкомісія прийняла рішення скасувати формулу "Роттердам+", яка регулює ринок енергетики.