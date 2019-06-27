Випуск новин за 21:00: Агітаційні тури. Аномальна спека в Європі

У випуску новин за 27 червня станом на 21:00 – Політична партія Голос скоро повернеться зі свого туру з безкоштовними концертами Святослава Вакарчука. А от колишні колеги Зеленського у подібний тур тільки відправляються. Європу не покидає аномальна спека. На території Німеччини, Польщі та Чехії в середу зафіксували рекордні для червня показники.

Також у випуску: На Сумщині побили колишнього мера Конотопа. Президент Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Клімкін посварилися через ноту. Бойовики серед дня з мінометів вдарили по Мар'їнці.

Джерело: 24 канал