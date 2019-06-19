Випуск новин за 21:00: Зураба Аласанію відновили на посаді. Зустріч мінської групи

У випуску новин за 19 червня станом на 21:00 – Шевченківський районний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України про звільнення Зураба Аласанії з посади очільника НСТУ. У Мінську вкотре зустрічалася тристороння контактна група щодо врегулювання конфлікту на Донбасі і говорили про припинення вогню на Донбасі.

Також у випуску: Президент не ухилявся від мобілізації. У міноборони заперечили свої власні заяви щодо Володимира Зеленського.

Джерело: 24 канал