Випуск новин за 21:00: Освітній центр у Раді. Охорона дільниць

У випуску новин за 19 липня станом на 21:00 – замість депутатів у парламенті побували діти. Там у кулуарах на першому поверсі відкрили освітній центр – сучасний простір, оснащений технологіями повної присутності. Окружні виборчі дільниці охоронятимуть понад 450 поліцейських. Про це повідомив заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич.

Також у випуску: Столичний Подільський суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному у державній зраді Кирилові Вишинському.

Джерело: 24 канал