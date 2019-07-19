Випуск новин за 21:00: Освітній центр у Раді. Охорона дільниць
У випуску новин за 19 липня станом на 21:00 – замість депутатів у парламенті побували діти. Там у кулуарах на першому поверсі відкрили освітній центр – сучасний простір, оснащений технологіями повної присутності. Окружні виборчі дільниці охоронятимуть понад 450 поліцейських. Про це повідомив заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич.
Також у випуску:
Столичний Подільський суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному у державній зраді Кирилові Вишинському.
Джерело: 24 канал
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