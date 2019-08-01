Випуск новин за 21:00: Переговори з тарнзиту газу. Великобританію затопило

У випуску новин за 1 серпня станом на 21:00 – тристоронні переговори щодо транзиту газу між Україною, Росією та Євросоюзом заплановані на 16 вересня. Про це заявив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв у інтерв'ю одному із німецьких видань. Через масштабні повені у Британії поблизу Манчестера почали вимушену евакуацію населення.

Також у випуску: Голова Офісу Президента Андрій Богдан можливо подав у відставку.

Джерело: 24 канал