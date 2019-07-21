Випуск новин за 21:00: Перші дані від екзит-полів. Історія розпуску парламенту

У випуску новин за 21 липня станом на 21:00 – національний екзит-пол оприлюднив перші дані. Розпустив парламент під час інавгурації – таке в Україні сталося вперше. І хоча всі навколо казали Володимирові Зеленському, що його рішення незаконне, Конституційний суд став на бік нового Президента.

Також у випуску: Як порушують на виборах: п'яні руйнівники бюлетенів, каструлі-сейфи й підміна членів комісії. Як проголосували політики та кандидати на парламентських виборах.

Джерело: 24 канал