Випуск новин за 21:00: Перші дані від екзит-полів. Історія розпуску парламенту
У випуску новин за 21 липня станом на 21:00 – національний екзит-пол оприлюднив перші дані. Розпустив парламент під час інавгурації – таке в Україні сталося вперше. І хоча всі навколо казали Володимирові Зеленському, що його рішення незаконне, Конституційний суд став на бік нового Президента.
Також у випуску:
Як порушують на виборах: п'яні руйнівники бюлетенів, каструлі-сейфи й підміна членів комісії.
Як проголосували політики та кандидати на парламентських виборах.
22 липня
Джерело: 24 канал
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