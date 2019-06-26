Випуск новин за 21:00: Повернення Росії у ПАРЄ. Новий рейтинг партій
У випуску новин за 26 червня станом на 21:00 – росіянам остаточно повернули повноваження у Парламентській асамблеї Ради Європи. Сьогодні одразу дві групи соціологів представили рейтинги політсил, що цікаво, їхні дані суттєво різняться.
Також у випуску:
Цієї ночі бойовики вдарили і по мирному населенню Авдіївки.
У Молдові Конституційний суд пішов у відставку.
На Львівщині поховали бійця 24-ї бригади Анатолія Сорочинського.
Джерело: 24 канал
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