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      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 21:00: Повернення Росії у ПАРЄ. Новий рейтинг партій

      Випуск новин 97 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 червня станом на 21:00 – росіянам остаточно повернули повноваження у Парламентській асамблеї Ради Європи. Сьогодні одразу дві групи соціологів представили рейтинги політсил, що цікаво, їхні дані суттєво різняться.

      Також у випуску:

      Цієї ночі бойовики вдарили і по мирному населенню Авдіївки.

      У Молдові Конституційний суд пішов у відставку. 

      На Львівщині поховали бійця 24-ї бригади Анатолія Сорочинського.

       

      blog_ava
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      Теги: ПАРЄ Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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