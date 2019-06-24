Випуск новин за 21:00: Повернення Росії в ПАРЄ. Вбивство соратника Гриценка

У випуску новин за 24 червня станом на 21:00 – десяток країн виступали за повернення Росії до ПАРЄ, серед них і Франція та Німеччина. За словами експерта, вони це роблять задля економічної вигоди. У Вінниці помер соратник Анатолія Гриценка і член його партії Олександр Комарніцький, на якого майже два тижні тому скоїли напад поліцейські.

Також у випуску: Синод ПЦУ відібрав право у Філарета керувати київськими церквами і монастирями. Зураб Аласанія звільнився з посади голови правління "Суспільного". У Києві чоловік убив 9-річного хлопчика та викинув тіло в озеро.

Джерело: 24 канал