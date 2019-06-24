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      ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ
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      Випуск новин за 21:00: Повернення Росії в ПАРЄ. Вбивство соратника Гриценка

      Випуск новин 57 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 червня станом на 21:00 – десяток країн виступали за повернення Росії до ПАРЄ, серед них і Франція та Німеччина. За словами експерта, вони це роблять задля економічної вигоди. У Вінниці помер соратник Анатолія Гриценка і член його партії Олександр Комарніцький, на якого майже два тижні тому скоїли напад поліцейські.

      Також у випуску:

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      Теги: ПАРЄ Новини Росії Кримінальні новини Випуск новин Жертви
      Джерело: 24 канал
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