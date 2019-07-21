Випуск новин за 22:00: Реакції штабів. Кримінальні справи через порушення на дільницях
У випуску новин за 21 липня станом на 22:00 – у штабі "Слуги народу" з нагоди високих результатів відбулися святкування. У партії кажуть, що їх мажоритарники також перемогли на більшості округів у столиці. Цього разу більше тисячі порушень. Вже навіть є понад десяток відкритих кримінальних справ. Такі цифри оприлюднили в Національній поліції.
Також у випуску:
Українці за кордоном голосують дуже не охоче.
Хто з лідерів політичних партій прийшов на дільницю.
22 липня
Джерело: 24 канал
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