Випуск новин за 22:00: Реакції штабів. Кримінальні справи через порушення на дільницях

У випуску новин за 21 липня станом на 22:00 – у штабі "Слуги народу" з нагоди високих результатів відбулися святкування. У партії кажуть, що їх мажоритарники також перемогли на більшості округів у столиці. Цього разу більше тисячі порушень. Вже навіть є понад десяток відкритих кримінальних справ. Такі цифри оприлюднили в Національній поліції.

Також у випуску: Українці за кордоном голосують дуже не охоче. Хто з лідерів політичних партій прийшов на дільницю.

Джерело: 24 канал