Випуск новин за 21:00: Смерть члена ОБСЄ. Загибель внаслідок теракту генконсула Туреччини
У випуску новин за 17 липня станом на 21:00 – у Краматорську помер член Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні поляк Чеслав Концкий. Попередньо відомо, що він їхав на таксі, коли те зіткнулося з вантажівкою. У столиці автономного регіону Іракський Курдистан стався теракт. Озброєний чоловік відкрив стрілянину в кафе в місті Ербіл. Загинув заступник генерального консула Туреччини.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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