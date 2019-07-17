Випуск новин за 21:00: Смерть члена ОБСЄ. Загибель внаслідок теракту генконсула Туреччини

У випуску новин за 17 липня станом на 21:00 – у Краматорську помер член Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні поляк Чеслав Концкий. Попередньо відомо, що він їхав на таксі, коли те зіткнулося з вантажівкою. У столиці автономного регіону Іракський Курдистан стався теракт. Озброєний чоловік відкрив стрілянину в кафе в місті Ербіл. Загинув заступник генерального консула Туреччини.

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