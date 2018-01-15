Випуск новин за 22:00: Позов "Приватбанку". Теракт в Лівані
Випуск новин 22:53, 15 січня 101 Читать новость на русском
У випуску новин за 15 січня станом на 19:00 – новий позов "Приватбанку" до свого попереднього власника. Фінустанова хоче стягнути з авіакомпанії Коломойського понад 2 мільярди гривень. Щонайменше 9 людей загинули внаслідок атаки на аеропорт в Лівані.
Також у випуску:
Офшорні компанії можуть назад відсудити конфісковані півтора мільярди Януковича.
На Львівщині, Одесі, Івано-Франківську та Києві дітям без щеплень від кору рекомендують не ходити на навчання.
Терористи "ЛДНР" з артилерії та мінометів різних калібрів гатили по околицях Новолуганського.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
Експерт пояснив, чому гривня зміцнилася по відношенню до долара20 серпня 2017 , 21:00
Неповнолітні юнак і дівчина загинули в жахливій ДТП біля Львова: ще 4 осіб – в лікарні4 листопада 2017 , 08:59
Вибух авто на Бесарабці у Києві: що відомо про загиблого Тимура Махаурі9 вересня 2017 , 02:32
Підсумковий випуск новин за 21:00: Повернення Саакашвілі. Борги на мільярди гривень9 вересня 2017 , 22:26
Випуск новин за 19:00: Масштабна аварія у Тернополі. Закриття російського консульства1 вересня 2017 , 20:08
Підсумковий випуск новин за 21:00: Справа Димінського. Чергова перемога України17 грудня 2017 , 21:58