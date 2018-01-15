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ПЕТРО ПОРОШЕНКО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ДОЛОРЕС О'РІОРДАН НОВИНИ КРИМУ

Випуск новин за 22:00: Позов "Приватбанку". Теракт в Лівані

Випуск новин 22:53, 15 січня 101 Читать новость на русском

У випуску новин за 15 січня станом на 19:00 – новий позов "Приватбанку" до свого попереднього власника. Фінустанова хоче стягнути з авіакомпанії Коломойського понад 2 мільярди гривень. Щонайменше 9 людей загинули внаслідок атаки на аеропорт в Лівані.

Також у випуску:

Офшорні компанії можуть назад відсудити конфісковані півтора мільярди Януковича.

На Львівщині, Одесі, Івано-Франківську та Києві дітям без щеплень від кору рекомендують не ходити на навчання.

Терористи "ЛДНР" з артилерії та мінометів різних калібрів гатили по околицях Новолуганського.

Теги: Випуск новин Ліван Теракт
Джерело: 24 Канал
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