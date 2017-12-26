Випуск новин за 22:00: Антикорупційний суд. "Дождь" про життя в ОРДЛО
Випуск новин 23:01, 26 грудня 107 Читать новость на русском
У випуску новин за 26 грудня станом на 22:00 – на офіційному сайті парламенту з'явився обіцяний документ щодо Антикорупційного суду. Як живуть на окупованих територіях показали журналісти російського каналу "Дождь".
Також у випуску:
Путіна офіційно висунули в кандидати на пост президента Росії.
Народний депутат Мустафа Найєм проаналізував документ і теж знайшов сумнівний момент у роботі нового антикорупційного суду.
Президент пропонує створити Громадську раду міжнародних експертів
Джерело: 24 Канал
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