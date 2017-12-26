Випуск новин за 22:00: Антикорупційний суд. "Дождь" про життя в ОРДЛО

У випуску новин за 26 грудня станом на 22:00 – на офіційному сайті парламенту з'явився обіцяний документ щодо Антикорупційного суду. Як живуть на окупованих територіях показали журналісти російського каналу "Дождь".

Також у випуску: Путіна офіційно висунули в кандидати на пост президента Росії. Народний депутат Мустафа Найєм проаналізував документ і теж знайшов сумнівний момент у роботі нового антикорупційного суду. Президент пропонує створити Громадську раду міжнародних експертів

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