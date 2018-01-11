Випуск новин за 22:00: Екстрадиція політичного біженця. Нові правила для водіїв

У випуску новин за 11 січня станом на 22:00 – політичного біженця з Білорусі проти його волі хотіли повернути на батьківщину, і, як виявилось, у цій історії замішані українські правоохоронці. Чи дотримуються водії нововведення на дорогах щодо обмеження їзди до 50 км/год по місту.

Також у випуску: У Генпрокуратурі прокоментували скандал щодо конфіскації мільярдів Януковича. Чому в Україні не з'явиться Антикорупційний суд у 2018 році. Суддю Миколу Чауса, який зберігав гроші в скляних банках, можуть екстрадувати в Україну у березні.