Випуск новин за 22:00: Екстрадиція політичного біженця. Нові правила для водіїв
Випуск новин 23:11, 11 січня 77 Читать новость на русском
У випуску новин за 11 січня станом на 22:00 – політичного біженця з Білорусі проти його волі хотіли повернути на батьківщину, і, як виявилось, у цій історії замішані українські правоохоронці. Чи дотримуються водії нововведення на дорогах щодо обмеження їзди до 50 км/год по місту.
Також у випуску:
У Генпрокуратурі прокоментували скандал щодо конфіскації мільярдів Януковича.
Чому в Україні не з'явиться Антикорупційний суд у 2018 році.
Суддю Миколу Чауса, який зберігав гроші в скляних банках, можуть екстрадувати в Україну у березні.
Джерело: 24 Канал
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