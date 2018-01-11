02:38
12 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Другий після Шойгу. Життя без жінок
Вєсті Кремля
23:45, 11 січня
Вєсті.UA. Гнучка політика Ляшка. Недоїдання Реви
Вєсті.UA
19:51, 11 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Українське Різдво
Згадати все
23:24, 11 січня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Випуск новин за 22:00: Екстрадиція політичного біженця. Нові правила для водіїв

Випуск новин 23:11, 11 січня 77 Читать новость на русском

У випуску новин за 11 січня станом на 22:00 – політичного біженця з Білорусі проти його волі хотіли повернути на батьківщину, і, як виявилось, у цій історії замішані українські правоохоронці. Чи дотримуються водії нововведення на дорогах щодо обмеження їзди до 50 км/год по місту.

Також у випуску:

У Генпрокуратурі прокоментували скандал щодо конфіскації мільярдів Януковича.

Чому в Україні не з'явиться Антикорупційний суд у 2018 році.

Суддю Миколу Чауса, який зберігав гроші в скляних банках, можуть екстрадувати в Україну у березні.

Теги: Білорусь Випуск новин
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 11 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 11 січня: Кабмін затвердив вихідні-2018, нечисті гроші Януковича і спалах кору
11 січня, 22:27 Головні новини 11 січня: Кабмін затвердив вихідні-2018, нечисті гроші Януковича і спалах кору
1024
Почему на Донбассе не сохраняется режим перемирия
11 січня, 22:01 Почему на Донбассе не сохраняется режим перемирия
Віталій Кулик 823
Водохреща-2018: де купатися в Києві
11 січня, 20:02 Водохреща-2018: де купатися в Києві
399
Дороге задоволення: як змінились ціни на продукти харчування у 2017 році
11 січня, 19:14 Дороге задоволення: як змінились ціни на продукти харчування у 2017 році
597
Проти представників УПЦ МП відкрили провадження за розпалювання ворожнечі та ненависті
11 січня, 17:53 Проти представників УПЦ МП відкрили провадження за розпалювання ворожнечі та ненависті
3101
Машина влетіла у натовп людей у Києві
 31 липня 2017 , 15:44
Викрадення дитини у Києві: з’явилось інтерв’ю із затриманою
21 жовтня 2017 , 15:09
В Україні обмежили швидкість авто в населених пунктах
 1 січня , 13:24
Підсумковий випуск новин за 21:00: Повернення Саакашвілі. Борги на мільярди гривень
 9 вересня 2017 , 22:26
Випуск новин за 19:00: Масштабна аварія у Тернополі. Закриття російського консульства
 1 вересня 2017 , 20:08
Підсумковий випуск новин за 21:00: Справа Димінського. Чергова перемога України
 17 грудня 2017 , 21:58
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук