Випуск новин за 22:00: Напад на активістів. Деталі теракту Рубана та Савченко
У випуску новин за 2 серпня станом на 22:00 – на автомобіль, у якому їхали представники "Народного руху України" Михайло Кузаконь та Григорий Козьма, наїхала вантажівка. Активісти встигли з машини вибігти і залишилися живі. Правоохоронці показали зброю, яку Володимир Рубан і Надія Савченко хотіли використати для теракту.
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Джерело: 24 канал
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