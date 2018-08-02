Випуск новин за 22:00: Напад на активістів. Деталі теракту Рубана та Савченко

У випуску новин за 2 серпня станом на 22:00 – на автомобіль, у якому їхали представники "Народного руху України" Михайло Кузаконь та Григорий Козьма, наїхала вантажівка. Активісти встигли з машини вибігти і залишилися живі. Правоохоронці показали зброю, яку Володимир Рубан і Надія Савченко хотіли використати для теракту.

Також у випуску: Поліцейська з Одеси у стані алкогольного сп'яніння спричинила ДТП, а потім показала на камеру спідню білизну. Поліція розглядає дві головні версії вбивства Віталія Олешка: замовне і побутовий напад. Снайпер бойовиків відкрив вогонь, коли на позиціях були журналісти.