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ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
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ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Випуск новин за 22:00: Напад на активістів. Деталі теракту Рубана та Савченко

Випуск новин 15 Читать новость на русском

У випуску новин за 2 серпня станом на 22:00 – на автомобіль, у якому їхали представники "Народного руху України" Михайло Кузаконь та Григорий Козьма, наїхала вантажівка. Активісти встигли з машини вибігти і залишилися живі. Правоохоронці показали зброю, яку Володимир Рубан і Надія Савченко хотіли використати для теракту.

Також у випуску:

Поліцейська з Одеси у стані алкогольного сп'яніння спричинила ДТП, а потім показала на камеру спідню білизну.

Поліція розглядає дві головні версії вбивства Віталія Олешка: замовне і побутовий напад.

Снайпер бойовиків відкрив вогонь, коли на позиціях були журналісти. 

Теги: Новини Одеси Випуск новин Надія Савченко Володимир Рубан
Джерело: 24 канал
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