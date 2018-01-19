Випуск новин за 22:00: Репортаж з фронту. Негода в Україні
Випуск новин 23:03, 19 січня 157 Читать новость на русском
У випуску новин за 19 січня станом на 22:00 – як українські військові на передовій борються з російськими снайперами, які цілодобово обстрілюють захисників Травневого. Україна оговтується від негоди та чекає нових снігопадів.
Також у випуску:
Внаслідок стрілянини в центрі Одеси троє поліцейських поранено, один з яких помер в лікарні; зловмисника, який відкрив вогонь – убито.
У Черкасах люди топлять сніг і запасаються водою.
На Одещині півторарічна дитина, яка не мала щеплення від кору, померла. У Міністерстві охорони здоров'я батьків-противників вакцинування пропонують карати.
Джерело: 24 Канал
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