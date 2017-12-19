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НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА
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НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Випуск новин за 22:00: Резолюція ООН. Сьогодні у Києві відкрили головну ялинку країни

Випуск новин 22:53, 19 грудня 55 Читать новость на русском

У випуску новин за 19 грудня станом на 20:00 – Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо ситуації з правами людини в Криму. Ялинка з Івано-Франківщини, 90-річна, заввишки 28 метрів. Новорічну красуню прикрасили гірляндою завдовжки 3 кілометрів.

Також у випуску:

Попередження від ЄС.

Порошенко оприлюднив лист Саакашвілі.

Російські офіцери, що входили до СЦКК сьогодні покинули Україну.

Теги: Новорічні свята Випуск новин ООН
Джерело: 24 Канал
Новини за 19 грудня
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