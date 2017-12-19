Випуск новин за 22:00: Резолюція ООН. Сьогодні у Києві відкрили головну ялинку країни

У випуску новин за 19 грудня станом на 20:00 – Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо ситуації з правами людини в Криму. Ялинка з Івано-Франківщини, 90-річна, заввишки 28 метрів. Новорічну красуню прикрасили гірляндою завдовжки 3 кілометрів.

Також у випуску: Попередження від ЄС. Порошенко оприлюднив лист Саакашвілі. Російські офіцери, що входили до СЦКК сьогодні покинули Україну.

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