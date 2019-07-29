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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ
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      Випуск новин за 22:00: Російська влада ігнорує пожежу у Сибірі. Навчання депутатів

      Випуск новин 113 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 липня станом на 22:00 – майже три мільйони гектарів землі у вогні у Сибірі. Здоров'я і життя місцевих жителів у небезпеці. Втім гасити займання не поспішають, а депутати Держдуми, аби не втрачати планові канікули, взагалі вирішили проблему проігнорувати. Нардепи від "Слуги народу" вирішили не втрачати дарма часу і підготуватися до роботи в парламенті.

      Також у випуску:

      ЦВК прийняла усі протоколи з-за кордону. На деяких українських дільницях рахуватимуть голоси знову. Суди Львова та Житомира зобов'язали окружкоми повторно перевірити результати виборів.

      Суд у Москві оштрафував 18 кримських татар, яких затримали на Красній площі в середині липня. Цікаво, що кожному з підсудних вирок оголосили приблизно за 10 хвилин.

      Київ накрили сильні зливи й місто буквально зупинилося через потоки води. Очевидці розміщали відео потопу у соціальних мережах. На них видно, деякі вулиці просто перетворилися на річки.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Випуск новин Слуга народу
      Джерело: 24 канал
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