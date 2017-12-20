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ПІДСУМКИ 2017 РОКУ СТАНІСЛАВ ЄЖОВ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПІДСУМКИ 2017 РОКУ СТАНІСЛАВ ЄЖОВ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 22:00: Російський агент в Кабінеті Міністрів. Аудитор НАБУ

Випуск новин 22:29, 20 грудня 20 Читать новость на русском

У випуску новин за 20 грудня станом на 22:00 – російського агента в українському Кабінеті міністрів просто на робочому місці затримала Служба безпеки. Чиновника завербували російські спецслужби під час тривалого закордонного відрядження. За питання аудитора НАБУ профільний комітет парламенту планував взятися 20 грудня. Однак рішення знову відклали.

Також у випуску:

У Мінську домовилися про припинення вогню на період свят і зимових канікул.

Ситуація в зоні АТО.

Наслідки негоди в Україні.

Теги: Кримінальні новини Кабінет Міністрів України Новини Росії Випуск новин арешт НАБУ
Джерело: 24 Канал
Новини за 20 грудня
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