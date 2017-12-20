Випуск новин за 22:00: Російський агент в Кабінеті Міністрів. Аудитор НАБУ

У випуску новин за 20 грудня станом на 22:00 – російського агента в українському Кабінеті міністрів просто на робочому місці затримала Служба безпеки. Чиновника завербували російські спецслужби під час тривалого закордонного відрядження. За питання аудитора НАБУ профільний комітет парламенту планував взятися 20 грудня. Однак рішення знову відклали.

Також у випуску: У Мінську домовилися про припинення вогню на період свят і зимових канікул. Ситуація в зоні АТО. Наслідки негоди в Україні.

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