Випуск новин за 22:00: Справа Мартиненка. Запобіжний захід для Росошанського

У випуску новин за 9 січня станом на 22:00 – Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що винесення рішення по справі Миколи Мартиненка може тривати роками. 2 місяці позбавлення волі – такий запобіжний захід Юрію Россошанському обрали у Вишгородському райсуді Києва.

Також у випуску: Міжнародна компанія Lindab, що має виробничі потужності під Варшавою, зобов’язала співробітників-українців носити одяг у кольорах національного прапору. Поліція заарештувала 169 осіб в північній Італії і Німеччини за підозрою в причетності до діяльності мафіозного угрупування "Ндрангета". Ветеран АТО відкрив власну ферму.