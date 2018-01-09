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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ОЛІМПІАДА-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ОЛІМПІАДА-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Випуск новин за 22:00: Справа Мартиненка. Запобіжний захід для Росошанського

Випуск новин 22:48, 9 січня 49 Читать новость на русском

У випуску новин за 9 січня станом на 22:00 – Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що винесення рішення по справі Миколи Мартиненка може тривати роками. 2 місяці позбавлення волі – такий запобіжний захід Юрію Россошанському обрали у Вишгородському райсуді Києва.

Також у випуску:

Міжнародна компанія Lindab, що має виробничі потужності під Варшавою, зобов’язала співробітників-українців носити одяг у кольорах національного прапору.

Поліція заарештувала 169 осіб в північній Італії і Німеччини за підозрою в причетності до діяльності мафіозного угрупування "Ндрангета".

Ветеран АТО відкрив власну ферму.

Теги: Польща Випуск новин Микола Мартиненко Віталій Шабунін НАБУ Скандал АТО
Джерело: 24 Канал
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