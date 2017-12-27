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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА
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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Випуск новин за 22:00: Справа Януковича

Випуск новин 23:31, 27 грудня 24 Читать новость на русском

У випуску новин за 27 грудня станом на 22:00 – чотирьох свідків сьогодні допитав суд у справі про державну зраду Віктора Януковича.

Також у випуску:

Акцію "зустрінемо своїх" активісти та волонтери організували в Борисполі.

Експерти низки антикорупційних організацій стверджують: президентський законопроект не відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії.

Теги: Випуск новин Віктор Янукович
Джерело: 24 Канал
Новини за 27 грудня
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