Випуск новин за 22:00: Справа Януковича

У випуску новин за 27 грудня станом на 22:00 – чотирьох свідків сьогодні допитав суд у справі про державну зраду Віктора Януковича.

Також у випуску: Акцію "зустрінемо своїх" активісти та волонтери організували в Борисполі. Експерти низки антикорупційних організацій стверджують: президентський законопроект не відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії.

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