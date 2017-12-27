Випуск новин за 23:00: Справа Чернікова
Випуск новин 23:56, 27 грудня 83 Читать новость на русском
У випуску новин за 27 грудня станом на 23:00 – водія, який збив оператора 24 Каналу Сергія Чернікова, посадили за ґрати на 5 років. Таке рішення сьогодні ухвалив Шевченківський райсуд міста Києва.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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