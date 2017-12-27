Випуск новин за 23:00: Справа Чернікова

У випуску новин за 27 грудня станом на 23:00 – водія, який збив оператора 24 Каналу Сергія Чернікова, посадили за ґрати на 5 років. Таке рішення сьогодні ухвалив Шевченківський райсуд міста Києва.

Також у випуску: Чотирьох свідків сьогодні допитав суд у справі про державну зраду Віктора Януковича. Акцію "зустрінемо своїх" активісти та волонтери організували в Борисполі. Експерти низки антикорупційних організацій стверджують: президентський законопроект не відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії.

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