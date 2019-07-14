Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Нью-Йорк без світла

У випуску новин за 14 липня станом на 9:00 – за минулу добу ворог 14 разів гатив по наших оборонцях. Двоє українських військових отримали поранення. У Нью-Йорку щонайменше 70 тисяч людей залишились без світла напередодні ввечері.

Також у випуску: Поблизу окупованої Горлівки воїни Об'єднаних Сил влучно відповіли терористам за попадання по своїй позиції. У Житомирі солдати-десантники зробили пропозиції своїм коханим прямісінько під час військової присяги. Науковці встановлюють нові цікаві факти з життя трипільців.

Джерело: 24 канал