Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Нью-Йорк без світла
У випуску новин за 14 липня станом на 9:00 – за минулу добу ворог 14 разів гатив по наших оборонцях. Двоє українських військових отримали поранення. У Нью-Йорку щонайменше 70 тисяч людей залишились без світла напередодні ввечері.
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Джерело: 24 канал
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