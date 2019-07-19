Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Останній день агітації

У випуску новин за 19 липня станом на 9:00 – на Донбасі загинув один військовий Збройних сил України, ще двоє – поранені через обстріли з боку проросійських бойовиків. Сьогодні останній день агітації для кандидатів в депутати перед позачерговими парламентськими виборами.

Також у випуску: Вироки п'ятьом виконавцям вбивства активістки Катерини Гандзюк набули чинності. Перший трейлер фільму про поета та дисидента Василя Стуса "Заборонений" показали у Держкіно. Оскароносний актор та лідер гурту 30 Seconds to Mars Джаред Лето несподівано заспівав на Пішохідному мосту у Києві.

Джерело: 24 канал