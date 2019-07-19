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      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
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      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Останній день агітації

      Випуск новин 1 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 липня станом на 9:00 – на Донбасі загинув один військовий Збройних сил України, ще двоє – поранені через обстріли з боку проросійських бойовиків. Сьогодні останній день агітації для кандидатів в депутати перед позачерговими парламентськими виборами.

      Також у випуску:

      Вироки п'ятьом виконавцям вбивства активістки Катерини Гандзюк набули чинності.

      Перший трейлер фільму про поета та дисидента Василя Стуса "Заборонений" показали у Держкіно.

      Оскароносний актор та лідер гурту 30 Seconds to Mars Джаред Лето несподівано заспівав на Пішохідному мосту у Києві.

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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