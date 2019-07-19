Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Останній день агітації
У випуску новин за 19 липня станом на 9:00 – на Донбасі загинув один військовий Збройних сил України, ще двоє – поранені через обстріли з боку проросійських бойовиків. Сьогодні останній день агітації для кандидатів в депутати перед позачерговими парламентськими виборами.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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