Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Повернення українських моряків

У випуску новин за 1 серпня станом на 9:00 – в штабі Операції Об'єднаних сил нарахували 11 атак за добу. Ворог використовував міномети. Захоплені Російською Федерацією українські моряки до жовтня можуть повернутися в Україну.

Також у випуску: В ОБСЄ зафіксували 34 вибухи на Донбасі за добу. У Дніпрі медики другу добу рятують життя пораненого бійця. З 1 серпня вулиці українських міст патрулюватиме Нацгвардія.

Джерело: 24 канал