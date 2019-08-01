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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
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      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Повернення українських моряків

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 серпня станом на 9:00 – в штабі Операції Об'єднаних сил нарахували 11 атак за добу. Ворог використовував міномети. Захоплені Російською Федерацією українські моряки до жовтня можуть повернутися в Україну.

      Також у випуску:

      В ОБСЄ зафіксували 34 вибухи на Донбасі за добу.

      У Дніпрі медики другу добу рятують життя пораненого бійця.

      З 1 серпня вулиці українських міст патрулюватиме Нацгвардія.

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      Теги: Випуск новин Українські моряки в полоні Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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