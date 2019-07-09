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      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Протести під NewsOne

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 липня станом на 9:00 – доба на передовій минула не спокійно – проросійські бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, на щастя, обійшлося без втрат. Праворадикали під офісом телеканалу NewsOne палили фаєри, димові шашки та запустили кілька ракетниць на територію ділового центру.

      Також у випуску:

      Російських пропагандистів Russia Today і Sputnik не пустили на міжнародну конференцію зі свободи медіа.

      ЄС готовий виділити Україні майже 620 мільйонів євро.

      Віце-прем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт Україна-ЄС.

      blog_ava
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      сьогодні
      1980
      Теги: ЗМІ Війна на Донбасі Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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