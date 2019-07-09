Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Протести під NewsOne

У випуску новин за 9 липня станом на 9:00 – доба на передовій минула не спокійно – проросійські бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, на щастя, обійшлося без втрат. Праворадикали під офісом телеканалу NewsOne палили фаєри, димові шашки та запустили кілька ракетниць на територію ділового центру.

Також у випуску: Російських пропагандистів Russia Today і Sputnik не пустили на міжнародну конференцію зі свободи медіа. ЄС готовий виділити Україні майже 620 мільйонів євро. Віце-прем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт Україна-ЄС.

Джерело: 24 канал