Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Протести у Нідерландах
У випуску новин за 13 червня станом на 9:00 – попри домовленості про режим припинення вогню, російські найманці в рази збільшили кількість обстрілів. Минулої доби 28 разів відкривали вогонь по позиціях нашого війська. У Нідерландах провели акцію протесту під посольством Росії.
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Джерело: 24 канал
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