Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Протести у Нідерландах

У випуску новин за 13 червня станом на 9:00 – попри домовленості про режим припинення вогню, російські найманці в рази збільшили кількість обстрілів. Минулої доби 28 разів відкривали вогонь по позиціях нашого війська. У Нідерландах провели акцію протесту під посольством Росії.

Також у випуску: Дональд Трамп хоче запровадити нові санкції щодо "Північного потоку-2". В Україні відзначають п'яту річницю з дня звільнення Маріуполя. Конституційний суд продовжить розгляд позову про скасування розпуску Верховної Ради. В Одесі позеленіло море, туристів просять утриматися від купання.

Джерело: 24 канал