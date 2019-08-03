Випуск новин за 9:00: ДТП з бійцем Нацгвардії. Доба на фронті

У випуску новин за 3 серпня станом на 9:00 – вночі в Києві на Троєщині сталася серйозна ДТП – боєць Нацгвардії тікав від поліції і врізався в таксі. Минулої доби російські найманці десять разів порушували режим припинення вогню, як результат – один наш боєць поранений.

Також у випуску: У Миколаєві прокуратура передала Міністерству оборони арештований раніше російський ракетно-зенітний комплекс "Печора". Після перепалки Володимир Зеленський і Андрій Богдан продовжили спілкування з депутатом Андрієм Іванчуком у Facebook. У Німеччині митники вилучили найбільшу в історії країни партію кокаїну.

Джерело: 24 канал