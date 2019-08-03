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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 9:00: ДТП з бійцем Нацгвардії. Доба на фронті

      Випуск новин 5 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 серпня станом на 9:00 – вночі в Києві на Троєщині сталася серйозна ДТП – боєць Нацгвардії тікав від поліції і врізався в таксі. Минулої доби російські найманці десять разів порушували режим припинення вогню, як результат – один наш боєць поранений.

      Також у випуску:

      У Миколаєві прокуратура передала Міністерству оборони арештований раніше російський ракетно-зенітний комплекс "Печора".

      Після перепалки Володимир Зеленський і Андрій Богдан продовжили спілкування з депутатом Андрієм Іванчуком у Facebook.

      У Німеччині митники вилучили найбільшу в історії країни партію кокаїну. 

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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