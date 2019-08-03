Випуск новин за 9:00: ДТП з бійцем Нацгвардії. Доба на фронті
У випуску новин за 3 серпня станом на 9:00 – вночі в Києві на Троєщині сталася серйозна ДТП – боєць Нацгвардії тікав від поліції і врізався в таксі. Минулої доби російські найманці десять разів порушували режим припинення вогню, як результат – один наш боєць поранений.
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Джерело: 24 канал
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