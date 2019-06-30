Випуск новин за 9:00: Клімкін про ПАРЄ. Ситуація на фронті
У випуску новин за 30 червня станом на 9:00 – міністр закордонних справ Павло Клімкін спростував інформацію журналістів про існування таємного плану про повернення Росії в Асамблею в обмін на звільнення українських моряків з полону. Російські бойовики і досі повністю не відвели свої війська біля Станиці Луганської. Про це повідомляють у військово-цивільній адміністрації.
Також у випуску:
Нардеп Володимир Парасюк не зможе брати участь у позачергових парламентських виборах.
ЦВК дозволила партії Саакашвілі спробувати свої сили, щоб пройти до парламенту під час виборів.
Українську молодь, яка народилася в Іспанії і ніколи не була на Батьківщині, збирають на тижневий патріотичний табір.
Джерело: 24 канал
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