Випуск новин за 9:00: Клімкін про ПАРЄ. Ситуація на фронті

У випуску новин за 30 червня станом на 9:00 – міністр закордонних справ Павло Клімкін спростував інформацію журналістів про існування таємного плану про повернення Росії в Асамблею в обмін на звільнення українських моряків з полону. Російські бойовики і досі повністю не відвели свої війська біля Станиці Луганської. Про це повідомляють у військово-цивільній адміністрації.

Також у випуску: Нардеп Володимир Парасюк не зможе брати участь у позачергових парламентських виборах. ЦВК дозволила партії Саакашвілі спробувати свої сили, щоб пройти до парламенту під час виборів. Українську молодь, яка народилася в Іспанії і ніколи не була на Батьківщині, збирають на тижневий патріотичний табір.

Джерело: 24 канал