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      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 9:00: Клімкін про ПАРЄ. Ситуація на фронті

      Випуск новин 6 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 червня станом на 9:00 – міністр закордонних справ Павло Клімкін спростував інформацію журналістів про існування таємного плану про повернення Росії в Асамблею в обмін на звільнення українських моряків з полону. Російські бойовики і досі повністю не відвели свої війська біля Станиці Луганської. Про це повідомляють у військово-цивільній адміністрації.

      Також у випуску:

      Нардеп Володимир Парасюк не зможе брати участь у позачергових парламентських виборах.

      ЦВК дозволила партії Саакашвілі спробувати свої сили, щоб пройти до парламенту під час виборів.

      Українську молодь, яка народилася в Іспанії і ніколи не була на Батьківщині, збирають на тижневий патріотичний табір.

      blog_ava
      Прогноз погоди на 30 червня: до деяких областей повертається спека
      сьогодні
      2005
      Теги: Випуск новин ПАРЄ Павло Клімкін
      Джерело: 24 канал
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