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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 9:00: Контрабанда на Одеській митниці. Підозрювані у нападі на Гандзюк

Випуск новин 17 Читать новость на русском

У випуску новин за 23 серпня станом на 9:00 – на Одеській митниці ДФС та Генпрокуратура не можуть поділити між собою контроль над товарами на мільйони доларів. Четверо підозрюваних зізналися у нападі на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Також у випуску:

У Києві прорвало трубу з гарячою водою. 

За минулу добу бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил, один наш військовий загинув.

Сьогодні Україна святкує День прапора. 

Теги: Випуск новин Новини Одеси Напад на Катерину Гандзюк в Херсоні
Джерело: 24 канал
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