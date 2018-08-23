Випуск новин за 9:00: Контрабанда на Одеській митниці. Підозрювані у нападі на Гандзюк

У випуску новин за 23 серпня станом на 9:00 – на Одеській митниці ДФС та Генпрокуратура не можуть поділити між собою контроль над товарами на мільйони доларів. Четверо підозрюваних зізналися у нападі на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Також у випуску: У Києві прорвало трубу з гарячою водою. За минулу добу бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил, один наш військовий загинув. Сьогодні Україна святкує День прапора.