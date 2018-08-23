Випуск новин за 9:00: Контрабанда на Одеській митниці. Підозрювані у нападі на Гандзюк
У випуску новин за 23 серпня станом на 9:00 – на Одеській митниці ДФС та Генпрокуратура не можуть поділити між собою контроль над товарами на мільйони доларів. Четверо підозрюваних зізналися у нападі на херсонську активістку Катерину Гандзюк.
Також у випуску:
У Києві прорвало трубу з гарячою водою.
За минулу добу бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил, один наш військовий загинув.
Сьогодні Україна святкує День прапора.
Джерело: 24 канал
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